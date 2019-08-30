كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" في طريقها إلى لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إن الناقلة الإيرانية أدريان داريا (غريس 1 سابقا)، التي كانت محتجزة في جبل طارق، تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا.

وتأتي تصريحات الوزير بعدما ذكر موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة الشحن إن الناقلة أدريان داريا التي كانت تعرف من قبل باسم غريس 1، تتجه حاليا إلى ميناء الإسكندرونة في جنوب شرق تركيا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن طاقم الناقلة لمعروفة سابقًا باسم "غرايس1"، غيّر وجهته المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص به إلى الإسكندرونة بتركيا، الجمعة.

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وهذه هي المرة الثالثة التي تغير فيها الناقلة وجهتها في غضون عشرة أيام. ويقع ميناء الإسكندرونة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي مصفاة بانياس في سوريا التي يعتقد أنها كانت المقصد الأصلي للناقلة.

وكانت "أدريان داريا1" محتجزة لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط إلى سوريا.

وأصدرت الولايات المتحدة مذكرة قضائية لمصادرة السفينة وحذرت الدول من قبولها.

والاثنين الماضي، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن متحدث باسم الحكومة قوله، إن طهران باعت النفط الذي تحمله الناقلة، وإن مالكها سيقرر وجهتها التالية، ولم يحدد المتحدث هوية المشتري.