طنجة.. الأمن يحقق في وفاة غامضة لشاب سقط من علو مرتفع بشقته

عثرت ساكنة مجمع الضحى، أمس الخميس، بطنجة، على جثة شاب سقط من علو مرتفع بشقته المتواجد بمجمع الضحى بطريق تطوان.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل “اليوم24″، فإن الشاب يدعى “عثمان.ب”، ويبلغ من العمر 27 عاما، عثر عليه جيرانه جثة هامدة، دون معرفة الأسباب الرئيسية لسقوطه، مؤكدين أنه لم يكن يعاني من أي مرض نفسي، وكان يستعد لحفل زفافه الذي سيقام في الأشهر القليلة القادمة.

العناصر الأمنية حلت بعين المكان بعد تلقيها لإتصالات هاتفية من طرف السكان، وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، فيما نقلت جثة الشاب إلى مستودع الأموات الدوق دي طوفار لعرضها على التشريح الطبي وتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.