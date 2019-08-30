موسم هجرة اللاعبين المغاربة لمصر.. لاعب جديد يمضم للدوري المصري الممتاز

أعلن نادي حرس الحدود المصري، تعاقده مع المهاجم المغربي بدر كشاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، معززا صفوفه قبل بدء استحقاقات الموسم القادم.

وانضم كشاني إلى حرس الحدود بموجب عقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر، بعدما شكل متم الموسم الكروي الماضي، نهاية عقد اللاعب مع فريقه السابق حسنية أكادير، حيث وقع عقد انضمامه لفريقه الجديد بحضور مسؤولي الأخير، وفي مقدمتهم طارق العشري المدير الفني للحرس.

ولعب صاحب 29 عاما، في المغرب لأندية الفتح الرباطي، والرجاء الرياضي، ثم أولمبيك آسفي، والنادي القنيطري، واتحاد طنجة، بالإضافة لنهضة بركان، وحسنية أكادير، علما أنه خاض تجربة احترافية بالخليج العربي، وتحديدا بنادي العروبة الإماراتي.

وبانتقال كشاني إلى حرس الحدود، ارتفع عدد اللاعبين المغاربة المحترفين في مصر إلى ستة، إذ انضاف ابن مدينة سطات، لثلاثي الزمالك، أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم، وخالد بوطيب، ثم لاعب الأهلي وليد أزارو، وعبد الكبير الوادي المنتقل قُبيل أيام إلى وادي دجلة.