بدعوى معاداة السامية.. “الفايسبوك” يغلق صفحة “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”!

قامت إدارة فيسبوك، أمس الخميس، بإغلاق وحجب صفحة “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، بدعوى نشر مواد قالت عنها فيسبوك “إنها معادية للسامية”.

وقال عبد الصمد فتحي رئيس الهيئة في تصريح لـ”اليوم 24”، إن هذا القرار ظالم وإجراء غير قانوني، و”إدارة الفيسبوك تنحاز بهذا الفعل بشكل واضح مع الكيان الصهيوني ضد صوت يفضح وينشر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن صفحة الهيئة لا تعادي اليهود أو الدين كما تم إتهامها، بل تنشر فقط الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، خصوصا مع ما تعرفه القضية الفلسطينية من تطورات خطيرة، مطالبة إدارة الفيسبوك برفع الحظر عن الصفحة.

ودعت الهيئة، منظمات حقوق الإنسان والهيئات الإعلامية المحلية والعالمية، للتنديد بهذه “الإجراءات غير القانونية”، مؤكدة أنها ستستمر في تأدية مهامها الإعلامية، وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني والأمة العربية، كما أعلنت إنشاء صفحة جديدة بعنوان:

https://m.me/Nosrat.Qadaya.Alomma.Maroc