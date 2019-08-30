إليسا تنضم لـ “لا كاسا دي بابيل” ؟.. النجمة اللبنانية توضح الحقيقية

تداولت تقارير إعلامية عربية، مؤخرا، أخبار انضمام الفنانة إليسا، لطاقم مسلسل “لاكاسا ديل بابيل”، بعد منشور نشرته حول الموضوع، في حين أن ذلك مجانب للصواب تماما.

وكانت شركة “نتفليكس” قد منحت إليسا، هدية خاصة، عبارة عن القناع الخاص بعصابة السلسلة، وقالت في غطاء الهدية : “في شي انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلّاكي مصدومة، بس ضلك متفائلة! لأن مع الجزء الرابع حتصيري أسعد وحدة.. لملكة الإحساس، أو صار فينا نقلك بيروت”.

وتناقلت تقارير إعلامية، أنا إليسا ستشارك في الجزء القادم من “لاكاسا دي بابيل”، وسيكون اسمها هو بيروت، خصوصا أن النجم البرازيلي نيمار أعلن مشاركته في السلسلة في جزئها القادم.

إليسا نفت كل ما راج في تعليق على أـحد المعجبين الذي سألها عن صحة الموضوع، لتجيبه : “طبعا كلا”.

وتأتي الهدية الخاصة لإليسا باعتبارها من المشاهير العرب المتتبعين للسلة العالمية.