زفاف ابن كاظم الساهر وطبيبة مغربية.. تسريب لقطات من حفل الحناء-فيديو

احتفل عمر، ابن الفنان كاظم الساهر الأصغر، وعروسه المغربية نورا، ليلة أمس الخميس، بحفل الحناء الذي سبق حفل زفافهما الذي سيقام اليوم الجمعة، في أحد الفنادق المصنفة بالعاصمة الرباط.

وعلى الرغم من قرار منع التصوير، حتى بالهواتف في حفل الزفاف، وثق الحاضرون لحفل الحناء بعض اللقطات، التي تسربت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرتبط ابن كاظم الساهر بالمغربية نورا الخدش التي تعمل كطبيبة، وتنحدر من أصول أمازيغية، وبالضبط من مدينة تافراوت.

ويشهد حفل الزفاف المزج بين طقوس العرس المغربي والعادات والتقاليد العراقية، إذ سيكون الزي العراقي حاضرا، ويعتزم ارتداءه الشباب في هذه المناسبة.

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ومن بين الفنانين الذي يحيون حفل زفاف ابن القيصر، نجمي الأغنية الشعبية، طاهور وبناني، كما يهدي كاظم الساهر ابنه أغنية خاصة في زفافه.

وتحضر الأغنية الأمازيغية في حفل الزفاف كذلك، إذ تشارك في إحيائه مجموعة “أودادن”.

ويرتقب أن يحضر لحفل الزفاف شخصيات بارزة من المغرب وخارجه.