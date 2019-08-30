دخلت سائحة أجنبية، أمس الخميس، بطنجة، في حالة هستيرية بعدما شاهدت دجاجا معروضا للبيع، محبوسا في قفص بلاستيكي، بسوق سيدي بوعبيد.
وأظهر فيديو تداوله نشطاء “فايسبوك” على نطاق واسع، السائحة وهي تصيح بأعلى صوتها، محاولة تحرير الدجاجات من القفص البلاستيكي، فيما قام البائع بصد محاولاتها ونعتها بالمجنونة.
وطالبت السائحة من البائع بلغة مغربية مفككة أشارت إليها بعبارة “دابا فلوس”، تسليمها الدجاجات مقابل مبلغ مالي، وهو ما حاول عدد من المتجمهرين حث البائع على فعله.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة..سائحة تدخل في حالة هستيرية بعد مشاهدتها لدجاج محبوس في قفص وتطلب تحريره مقابل المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.