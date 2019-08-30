طنجة..سائحة تدخل في حالة هستيرية بعد مشاهدتها لدجاج محبوس في قفص وتطلب تحريره مقابل المال

دخلت سائحة أجنبية، أمس الخميس، بطنجة، في حالة هستيرية بعدما شاهدت دجاجا معروضا للبيع، محبوسا في قفص بلاستيكي، بسوق سيدي بوعبيد.

وأظهر فيديو تداوله نشطاء “فايسبوك” على نطاق واسع، السائحة وهي تصيح بأعلى صوتها، محاولة تحرير الدجاجات من القفص البلاستيكي، فيما قام البائع بصد محاولاتها ونعتها بالمجنونة.

وطالبت السائحة من البائع بلغة مغربية مفككة أشارت إليها بعبارة “دابا فلوس”، تسليمها الدجاجات مقابل مبلغ مالي، وهو ما حاول عدد من المتجمهرين حث البائع على فعله.