“كوبا ليبرطادوريس”.. نهائي قبل الأوان بين بوكاجونيورز وريفر بلايت

حجز ريفر بلايت الأرجنتيني، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بطاقة العبور إلى نصف نهائي “كوبا ليبرطادوريس”، بتعادله مع مضيفه سيرو بورتينو من باراغواي بهدف لمثله، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد.

وأنهى صاحب الأرض الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، أحرزه نيلسون فالديز في الدقيقة 8 من المباراة، التي احتضنها ملعب “بابلو روخاس”، قبل أن يتمكن دي لاكروز في تعديل الكفة لريفر بلايت 7 دقائق على بداية الجولة الثانية.

ويلاقي الريفر في المربع الذهبي، وفي نهائي قبل الأوان غريمه بوكاجونيورز، الذي تجاوز أمس الخميس، ليغا دي كويتو الإكوادوري، علما أن الفريقين الأرجنتينيين خاضا المباراة النهائية للنسخة الماضية، التي توج بلقبها ريفر بلايت.

وشهد نهائي العام الماضي مجموعة من الأحداث، خاصة قبل خوض لقاء الإياب على أرضية ملعب “المونيمونتال” الخاص بالريفر، حيث هاجمت جماهير الأخير حافلة البوكا، مما تسبب في إصابة زملاء كارلوس تيفيز، ليقرر اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول”، نقل المباراة إلى ملعب “سانتياغو بيرنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.