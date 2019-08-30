الفنيدق.. إصابات وموقوفون في عملية إحباط اقتحام 400 مهاجر لسبتة المحتلة

أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق-الفنيدق بأنه تم، صباح اليوم الجمعة، إحباط محاولة اقتحام جماعي لما يناهز 400 مهاجر سري منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة عبر مركز بليونش.

ووفق للسلطات المحلية، فقد أدت العملية إلى إصابة تسعة مهاجرين سريين بجروح طفيفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى بمدينة الفنيدق، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقد تمكنت القوات العمومية من توقيف قرابة 90 من المقتحمين، تمت إحالتهم على المصالح الأمنية المختصة، فيما تستمر عملية البحث لتوقيف باقي المقتحمين.