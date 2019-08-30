عريقات ينتقد خطوتي ناورو وهندوراس ويعد تصرفهما "غير مسؤول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ناورو وهندوراس تصرفتا بطريقة غير مسؤولة؛ بقرار الأولى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والثانية بافتتاح مكتب دبلوماسي في المدينة.

وأضاف عريقات، في تصريح صحفي الجمعة، إن "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي واستخفاف بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويمثل تشجيعا لسلطة الاحتلال للاستمرار في ممارساتها الإجرامية".

واعتبر عريقات أن ناورو وهندوراس تصرفتا "بطريقة غير مسؤولة"، و"تلعبان بقضايا داخلية غاية في الخطورة".

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن رئيس هندوراس خوان أورلاندو أيرنانديز وعقيلته سيصلان إلى إسرائيل مساء السبت في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن فرنانديز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيدشنان مكتبا تجاريا بصفة دبلوماسية في القدس، معبرة عن الأمل في أن يكون ذلك مقدمة لنقل سفارة هندوراس إلى المدينة.

ولكن في خلفية هذه الزيارة فإن رئيس هندوراس يسعى إلى جذب استثمارات إسرائيلية لبلاده.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن أيرنانديز سيلتقي كبار رجال الأعمال الإسرائيليين لبحث الاستثمارات بين البلدين.

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بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يحاول توظيف هذه الخطوات انتخابيا لصالحه مع قرب الانتخابات الإسرائيلية العامة بعد أقل من 3 أسابيع.

وتأتي الزيارة على الرغم من الانتقادات العربية الواسعة.





من جهتها، أعلنت جمهورية ناورو، وهي جزيرة صغيرة جنوب المحيط الهادئ، اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017، ولكن خطوتها هذه لم تجد تجاوبا دوليا على الرغم من الضغوط والمغريات الإسرائيلية للدول.

وباستثناء باراجواي، فإن الدول التي اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، لم تنقل سفاراتها بعد، وإن كانت عدة دول أعلنت فتح مكاتب دبلوماسية في المدينة.