المسيرة "أوريون-إيه" الروسية.. أحدث نظام استخباراتي لمحاربة الإرهاب

نظام استخباراتي روسي غير مسبوق".. هكذا تصف شركة "كرونشتادت" الروسية طائرة "أوريون- إيه" المسيرة الجديدة.

الطائرة التي أكدت وكالة الأنباء الروسية "تاس" استعداد موسكو لتوريدها إلى الشرق الأوسط أثبتت فعاليتها في محاربة الإرهاب.

وبحسب خبير الطائرات المسيرة دينيس فيدوتينوف، فإن بإمكان طائرة "أوريون" حمل الأسلحة، بالإضافة إلى أجهزة المراقبة والاستطلاع.

الطائرة بإمكانها أن تحمل قنبلتين صغيرتين، ويبلغ باع جناحها 16 مترا، فيما يبلغ طولها 8 أمتار.

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وتصل حمولة الطائرة إلى 200 كيلوجرام، فيما يمكن أن تتراوح سرعتها بين 120 و200 كيلومتر في الساعة.

ويمكن للطائرة أن تصعد إلى ارتفاع 7500 متر، وتحلق إلى مسافة 300 كيلومتر، وتدوم طلعتها الجوية إلى ما يقرب من 24 ساعة.

وقال رئيس شركة "كرونشتات" نيقولاي ليبيديف إن الوزن الحقيقي للطائرة لدى إقلاعها يبلغ 1200 كيلوجرام.

وتُتخصص الطائرة في الاستطلاع الجوي والقيام بدوريات في الجو وتحديد إحداثيات الأهداف البرية والمسح الطوبوغرافي للأرض.

يذكر أن الطائرة تولت تصميمها وتصنيعها مجموعة شركات "كرونشتادت" في بطرسبورج عام 2015، ووقعت على هامش معرض "ماكس-2015" للطيران اتفاقية تصميم طائرة استطلاعية دون طيار بوزن لا يقل عن طن واحد.