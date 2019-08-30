مقتل 40 مسلحا من طالبان خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية مقتل 40 مسلحا من طالبان خلال اشتباكات مع القوات الأمنية في العاصمة كابول وأقاليم أفغانية أخرى.



وأوضحت المصادر أن القوات الخاصة قتلت 7 مسلحين من طالبان، ودمرت مجموعة كبيرة من الأسلحة خلال مداهمة مماثلة في منطقة جيرو بإقليم غزني.

وفي السياق ذاته، قتلت القوات الخاصة مسلحين اثنين من طالبان، ودمرت عددا من الأسلحة خلال مداهمة منفصلة في منطقة جيرلان بإقليم غزني أيضا.

ومن جهة أخرى، قتلت القوات الخاصة 21 مسلحا من طالبان ودمرت أسلحة ومخدرات خلال عملية بمنطقة "تارينكوت" بإقليم أوروزجان.

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وأضافت المصادر العسكرية أيضا أن القوات الخاصة قتلت 10 مسلحين من طالبان، خلال عملية بمنطقة شاهار بولاك بإقليم بلخ.

كما دمرت القوات الخاصة مجموعة صغيرة من الأسلحة خلال عملية بمنطقة ميزان بإقليم زابول.

وفي إطار العمليات الأمنية، اعتقلت القوات الخاصة الأفغانية مسلحا من طالبان خلال عملية بمنطقة موساهي في كابول.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاما.

والشهر الماضي اشترطت حركة طالبان إعلان انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، حتى تبدأ المحادثات مع الحكومة الأفغانية.