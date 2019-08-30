سموم "الحمدين" وخلية الكويت.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: سموم "الحمدين" بالجزائر.. منظمة قطرية تدعو لتدخل أممي، وبولتون: داعمو الجماعات الإرهابية المرتبطة بإيران سيدفعون الثمن، وبريطانيا تدعو إلى دعم واسع لمواجهة المخاطر في هرمز، ومسؤول أمريكي: ندعم الإمارات في الدفاع عن مصالحها سواء باليمن أو خارجه، وخبير أمني يكشف لـ"العين الإخبارية" عن حقيقة التآمر القطري على الجزائر، وجرينبلات: أمريكا ملتزمة بإنهاء نشاطات إيران وحماس غير المشروعة.

وتقرأون في السياسة أيضا: رفض لبناني لشرعنة سلاح حزب الله ومطالب باستراتيجية دفاعية، وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذر من التوتر في بحر الصين الجنوبي، وقرقاش يدعو للحوار في اليمن وحشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي، والأردن: اعتراف هندوراس وناورو بالقدس عاصمة لإسرائيل "باطل"، وخلية الكويت.. البحث عن 60 إخوانيا بأسماء حركية لترحيلهم إلى مصر، ومحمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان يبحثان هاتفيا تعزيز علاقات التعاون، والدعم السريع تحتوي اشتباكات قبلية شرق السودان.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: "الرسوم الحائرة" بين واشنطن وبكين تدخل مرحلة مختلفة من المفاوضات، وفي ختام "تيكاد 7".. السيسي يدعو الشركات اليابانية للاستثمار في أفريقيا، وأرباح "بتروتشاينا" الصينية للنفط تقفز إلى 4 مليارات دولار في 6 أشهر، والنفط الأمريكي يصعد 1.7% بفعل مخاوف "دوريان"، والأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة وسط آمال بهدنة قريبة لحرب التجارة، وآثار الحرب التجارية.. أمريكا تخفض معدل نمو الاقتصاد إلى 2%، واليابان تستورد أول شحنة غاز طبيعي مسال من الصين.

وفي الرياضة: أمنية وحيدة لرونالدو قبل زيارته الجديدة لأتلتيكو مدريد، أما في التكنولوجيا فتجدون: فضيحة التجسس.. أبل تسرح مئات العمال كانوا مكلفين بالاستماع لـ"Siri".

وعن الفن فيبرز: براد بيت يكشف عن أصعب فيلم في حياته، وفي المنوعات: دببة سارقة تفضل أغلى أنواع العسل.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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