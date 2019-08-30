ابو فاعور:ارتفاع الصادرات الصناعية يؤكد ان التحفيز يؤمّن النمو للقطاع الانتاجيّ

أكد وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ أن الارتفاع الملحوظ والمشجّع في ​الصادرات​ الصناعية في الاشهر الخمسة الاولى من 2019 بنسبة 5.4% مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، وبنسبة 12.3% مقارنة مع الفترة نفسها من 2017، مؤشر كبير ودليل واضح الى ان الاهتمام الرسمي والاجراءات التحفيزية والحمائية تؤمّن النمو للقطاع الانتاجيّ الأول في ​لبنان​.

وتعليقا على تقرير الصادرات الصناعية عن الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019 الذي أعدته مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة، شرح أن "الاجراءات التي دفعت وزارة الصناعة الوزارات والادارات الأخرى على تبنيها بالتنسيق والتعاون التأمين مع وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والأشغال العامة والنقل والعمل، وإدارة الجمارك، ومرفأ بيروت، ومعهد البحوث الصناعية، ومؤسسة المقاييس والمواصفات أدت إلى تخفيض كلفة الانتاج، وتسهيل عملية الانتاج، وتسريع تخليص المستوردات من المواد الأولية والبضائع لزوم التصنيع".