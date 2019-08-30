أقدم مجهول على سرقة مبلغ بقيمة 15 ألف دولار من مستودع للمشروبات في بلدة كوسبا الكورة لصاحبه م.أ.ر عن طريق الخلع والكسر. وقد فتحت القوى الامنية تحقيقا في الحادث.
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