أقدم مجهول على سرقة مبلغ بقيمة 15 ألف دولار من مستودع للمشروبات في ​بلدة كوسبا​ ​الكورة​ لصاحبه م.أ.ر عن طريق الخلع والكسر. وقد فتحت ​القوى الامنية​ تحقيقا في الحادث.

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