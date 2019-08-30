إمبراطور اليابان يستقبل السيسي بالقصر الإمبراطوري في طوكيو

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إمبراطور اليابان ناروهيتو، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الإمبراطوري بالعاصمة "طوكيو". وتضمنت فعاليات اليوم الثالث والأخير - اليوم الجمعة - للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد" المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية، الجلسة الختامية للمؤتمر بمشاركة الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي. وكان الرئيس السيسي عقد مؤتمرًا صحفياً مشتركا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ختام القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) المنعقدة بمدينة (يوكوهاما) اليابانية.

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