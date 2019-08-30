أشار السفير السوري علي عبد الكريم علي في حديث تلفزيوني الى أن "ما صنعته القوات السورية في الانتصارات التي حدثت في ادلب يجبر الولايات المتحدة على التنسيق مع روسيا"، لافتاً الى أننا "مستمرون حتى تحرير كامل الارضي السورية ولتحرير الجولان".
ولفت الى أن "العبث بالنسيج السوري يجب ان يتوقف واميركا وغيرها هم الذي يقومون بالقتل في سوريا"، مشيرا الى أننا "نرى كيف تهبط الطائرات الأميركية لتنقذ قاعدة داعش وغيرهم".
وشدد على ان "القيادة التركية هي التي خرقت اتفاقات سوتشي ولم تف بكل ما تعهدت به أمام الروسي والايراني وحجتها في مواجهة العتب الروسي"، مضيفا: "تحرير الفرات بات أكيداً"، لافتا الى أن "ادلب قريبا وكل سوريا ستحرر وكل الشعب في سوريا لن يقبل الا السيادة الكاملة على الاراضي السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر علي عبد الكريم العلي: مستمرون حتى تحرير كامل الاراضي السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.