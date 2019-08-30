علي عبد الكريم العلي: مستمرون حتى تحرير كامل الاراضي السورية

أشار ​السفير السوري​ ​علي عبد الكريم علي​ في حديث تلفزيوني الى أن "ما صنعته ​القوات​ السورية في الانتصارات التي حدثت في ادلب يجبر ​الولايات المتحدة​ على التنسيق مع ​روسيا​"، لافتاً الى أننا "مستمرون حتى تحرير كامل الارضي السورية ولتحرير ​الجولان​".

ولفت الى أن "العبث بالنسيج السوري يجب ان يتوقف و​اميركا​ وغيرها هم الذي يقومون بالقتل في ​سوريا​"، مشيرا الى أننا "نرى كيف تهبط الطائرات الأميركية لتنقذ قاعدة داعش وغيرهم".

وشدد على ان "​القيادة​ التركية هي التي خرقت اتفاقات سوتشي ولم تف بكل ما تعهدت به أمام الروسي والايراني وحجتها في مواجهة العتب الروسي"، مضيفا: "تحرير الفرات بات أكيداً"، لافتا الى أن "ادلب قريبا وكل سوريا ستحرر وكل الشعب في سوريا لن يقبل الا السيادة الكاملة على الاراضي السورية".