شدد نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد البعاصيري على ان "الفراغ في الادارات الرسمية وخاصة في مصرف لبنان غير مقبول"، مؤكدا ضرورة ملئ الشواغر في الادارات الحساسة وتحديدا في مصرف لبنان".
وعن القرار الأميركي بحق "جمال ترست بنك"، طمأن بعاصيري اللبنانيين، لافتا في حديث تلفزيوني إلى ان "الثقة موجودة بشخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي لديه كل الحكمة للتعامل مع هذا الوضع".
ورأى ان "هذه الحالة يمكن ان تتكرر لكن علينا اتخاذ اجراءات استباقية وقائية لأنه نستطيع ان نتفادى هكذا أمور".
كانت هذه تفاصيل خبر بعاصيري عن القرار بحق جمال ترست بنك:نثق بسلامة في التعامل مع هذا الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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