بعاصيري عن القرار بحق جمال ترست بنك:نثق بسلامة في التعامل مع هذا الوضع

شدد نائب حاكم ​مصرف لبنان​ السابق محمد البعاصيري على ان "الفراغ في الادارات الرسمية وخاصة في مصرف لبنان غير مقبول"، مؤكدا ضرورة ملئ الشواغر في الادارات الحساسة وتحديدا في مصرف لبنان".

وعن القرار الأميركي بحق "​جمال ترست بنك​"، طمأن بعاصيري اللبنانيين، لافتا في حديث تلفزيوني إلى ان "الثقة موجودة بشخص حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ الذي لديه كل الحكمة للتعامل مع هذا الوضع".

ورأى ان "هذه الحالة يمكن ان تتكرر لكن علينا اتخاذ اجراءات استباقية وقائية لأنه نستطيع ان نتفادى هكذا أمور".