وزير المال مدد مهلة تقديم تقرير مفوّضي المراقبة عن أعمال سنة 2018

أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم ​تقرير​ مفوّضي المراقبة عن أعمال سنة 2018 لغاية 16/9/2019 ضمناً. ويأتي قرار ​التمديد​ هذا بناء على كتاب موجه من ​نقابة خبراء المحاسبة​ نظراً لكون العام 2018 قد شهد العديد من أيام العطل.

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