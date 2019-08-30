"رودز فور لايف" خرّجت عناصر بقوى الأمن كمنقِذين مُجازين

شرعت جمعية "رودز فور لايف" في تنظيم سلسلة دورات برنامَج Stop The Bleed ( "أوقِف النّزف") الذي أطلقته في تموز الفائت برِعايَة وزيري الصحة العامة والداخلية والبلديات جَميل جَبَق ورَيّا الحَسَن الشّهر المنصَرِم، وبنهاية الدفعة الأولى من هذه الدورات تخرّج 400 من ضبّاط قِوى الأمن الدّاخِلي ورتبائها من مختلَف القِطعات والرُّتَب منقذين مجازين.
وشملت الدّورات الأولى من البرنامج 200 عنصراً من فرع الحماية والتدخل في شعبَة المَعلومات و80 من سريَّة الفهود و120 من الشعبة الخاصَّة SWAT.
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