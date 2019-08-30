الخازن أجرى اتصالات للتهنئة لمناسبة حلول عيد رأس السنة الهجرية

وجّه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ​وديع الخازن​، لمناسبة حلول ​عيد رأس السنة​ الهجرية، تهانيه إلى اللبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصًا، مؤكدًا أهمية هذا العيد لما يحمله من معانٍ خيّرة وسامية تجسّد القيَم الإنسانية التي تجمع بين الأديان سائلاً المولى أن يمن على لبنان بالخير والبركات وأن يلهم المسؤولين المحبة والألفة والتعاون.

وأجرى الخازن إتصالات للتهنئة بحلول عيد رأس السنة الهجرية بكل من: مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ ​عبد الأمير قبلان​، المفتي الشيخ أحمد عبد الأمير قبلان، العلامة السيّد ​علي فضل الله​، شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز ​نعيم حسن​، مفتي طرابلس والشمال الشيخ ​مالك الشعار​، والشيخ الدكتور ​محمد رشيد قباني​.

كما أبرق الخازن للمناسبة نفسها إلى كل من الرؤساء: ​نبيه بري​، ​حسين الحسيني​، ​سعد الحريري​، ​تمام سلام​، ​نجيب ميقاتي​، ​فؤاد السنيورة​ و​سليم الحص​.

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