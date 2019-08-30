طقس صيفي رطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بان طقسا صيفيا رطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات .

كما توقعت ان يكون طقس الغد مشمسا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم جزئيّاً مع تشكل الضباب على المرتفعات. أما الأحد فيكون قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم .