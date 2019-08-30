أكد نقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة جوزيف القصيفي أنه "نقف بقوة وراء موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء سعد الحريري من الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية وخرقه المستمر للسيادة اللبنانية"، منوها بـ"تصدي الجيش اللبناني بامكاناته المحدودة للطائرات الإسرائيليّة المسيّرة التي تدأب على إنتهاك أجوائنا".
ورأى ان "أركان الحكم، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء تحرّكوا بمنطق واحد نحو هدف سام إلا وهو الإنتصار لكرامة لبنان وسيادته وإستقراره". وتمنّى أن تنسحب هذه الروح الوفاقية على الملفات المطروحة فـ"نخرج من السجالات الخلافية وسياسة شدّ الحبال إلى رحاب الوحدة الوطنية الحقيقية".
وشدد على ان "المطلوب من الزملاء الصحافيين والإعلاميين مواكبة هذه الأجواء الوطنية السليمة ، والإسهام في الدفع نحو تعزيز مناخات التقارب والتوافق لتمكين البلاد من الخروج من أزماتها المتلاحقة التي تتهدّدها في الصميم".
كانت هذه تفاصيل خبر القصيفي أكد وقوفه وراء مواقف عون وبري والحريري من الاعتداء الاسرائيلي: تحركوا بمنطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.