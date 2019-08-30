حسن عز الدين:الانتخابات استحقاق يساهم في الإصلاح وتطوير هذا البلد والوطن

رأى رشح حزب الله وحركة أمل للانتخابات النيابية الفرعية في قضاء صور الشيخ حسن عزالدين خلال حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في ثانوية المهدي في صور أن هذه الانتخابات ليست أمراً بسيطاً أو سهلاً أو عابراً، وإنما استحقاق يساهم في الإصلاح وتطوير هذا البلد والوطن، وفي المشروع الذي نحمله جميعاً وننتمي إليه في حماية هذه المقاومة.
وفي سياق آخر، التقى الشيخ عز الدين بعدد من فعاليات وشخصيات وأهالي بلدة العباسية الجنوبية في حسينية البلدة، فأكد أن المقاومة استطاعت أن تصمد وتكبر وتتجاوز كل التحديات والتهديدات وتشكل مقاومة مهمة عظيمة ومقدسة، لأنها قضيتها أسمى القضايا التي يمكن الإنسان أن يحملها ويناضل ويستشهد لأجلها.
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