علي حسن خليل: لم يتم إبلاغنا بأن الناقلة الإيرانية تتوجه إلى لبنان

أعلن وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح لـ"روسيا اليوم" انه "لم نتبلغ أن ناقلة ​النفط​ الإيرانية "أدريان ​داريا​" ستتوجه إلى ​لبنان​".

وكان وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​ قد أعلن أن "ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" ستتجه إلى لبنان وليس إلى ​تركيا​".

​ميشال معوض​

أكد ان استهدافي لا اتكلم عن من اعتبرض وحتى على الناس التي تعتبر