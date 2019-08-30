أعلن وزير المال علي حسن خليل في تصريح لـ"روسيا اليوم" انه "لم نتبلغ أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" ستتوجه إلى لبنان".
وكان وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو قد أعلن أن "ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" ستتجه إلى لبنان وليس إلى تركيا".
ميشال معوض
أكد ان استهدافي لا اتكلم عن من اعتبرض وحتى على الناس التي تعتبر
كانت هذه تفاصيل خبر علي حسن خليل: لم يتم إبلاغنا بأن الناقلة الإيرانية تتوجه إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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