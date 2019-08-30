وزير خارجية تركيا: ناقلة النفط الإيرانية تتجه إلى لبنان وليس إلى تركيا

أعلن وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​ أن "ناقلة ​النفط​ الإيرانية"أدريان ​داريا​"ستتجه إلى ​لبنان​ وليس إلى ​تركيا​". وأكد ان " الجيش التركي سيغادر سوريا عند إيجاد حل سياسي لكن النظام لا يؤمن بالحل السياسي حاليا". ورأى ان "استمرار الهجمات في إدلب قد يتسبب في موجة نزوح أخرى للاجئين السوريين إلى أوروبا".

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