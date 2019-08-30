تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي مع غارات وهمية فوق صور والناقورة

يشهد القطاع الغربي في هذه الاثناء كما القرى الحدودية في ​قضاء صور​ تحليقا كثيفا للطيران الحربي الاسرائيلي وعلى علو منخفض، وينفذ الطيران المعادي غارات وهمية في أجواء المنطقة خصوصا فوق ​الناقورة​.

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