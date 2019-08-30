تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي مع غارات وهمية فوق صور والناقورة

يشهد القطاع الغربي في هذه الاثناء كما القرى الحدودية في قضاء صور تحليقا كثيفا للطيران الحربي الاسرائيلي وعلى علو منخفض،
وينفذ الطيران المعادي غارات وهمية في أجواء المنطقة خصوصا فوق الناقورة.
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