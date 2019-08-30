سقوط جسر حديدي على شاحنة في شارع مار مخايل- الجميزة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن جسرا حديديا سقط على شاحنة في شارع ​مار مخايل​ في ​الجميزة​ وتم تحويل السير الى الطرقات المجاورة. وأدى سقوط الجسر إلى اصابة شخص بجروح طفيفة.

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