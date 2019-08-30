سلامة: ارتفاع احتياطاتنا من العملات الاجنبية بما يقارب 1.4مليار دولار

أعلن حاكم ​مصرف لبنان​ الدكتور رياض سلامة "ارتفاع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية (من دون الذهب) بما يقارب 1.4 مليار ​دولار​ أميركي (مليار واربع ماية مليون دولار)، وذلك في النصف الثاني من شهر آب 2019، ليقارب في نهاية هذا الشهر، 38.660 مليار دولار أميركي (أي ثمانية وثلاثون مليار وستماية وستون مليون دولار أميركي) باستثناء الذهب، وذلك بنتيجة تدفق ودائع، مباشرة الى مصرف لبنان، من القطاع الخاص غير المقيم (وليس من دول او جهات دولية )، مما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة اللبنانية ويساهم بخفض العجز في ميزان المدفوعات.

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