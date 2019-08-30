أفادت معلومات ​صحفية​ بأن عملاء "​جمال ترست بنك​" - فرع ​بعلبك​، شكوا من إمتناع الفرع عن صرف رواتبهم وإنجاز المعاملات المصرفية للعملاء، وذلك بشكل مفاجئ في العاشرة من صباح اليوم"، عازيا السبب إلى إمتثاله لأوامر ​مصرف لبنان​، وطالبا من عملائه المراجعة يوم الثلثاء المقبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمال ترست بنك ببعلبك امتنع عن صرف رواتب عملائه طالبا اليهم مراجعته الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.