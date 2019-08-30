وزير الاتصالات الايراني ينفي أنباء عن انفجار قمر صناعي عند الإطلاق

نفى وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي صحة الأخبار التي تحدثت عن فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض.
وعلق وزير الاتصالات الإيراني في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي انه "لاحظ أن الكثيرين يسألون عن سلامة قمرنا الصناعي"، مضيفا: "يبدو أن هناك أخبارا قد انتشرت تفيد بفشل التجربة الثالثة لإطلاق القمر".
وأضاف: "في الحقيقة القمر "ناهيد1" الصناعي متكامل وهو الآن في المختبر ويمكن للصحفيين الذهاب لتفقده".
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