وزير الاتصالات الايراني ينفي أنباء عن انفجار قمر صناعي عند الإطلاق

نفى وزير ​الاتصالات​ الإيراني محمد جواد آذري جهرمي صحة الأخبار التي تحدثت عن فشل مهمة ​صاروخ​ إيراني يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض.

وعلق وزير الاتصالات الإيراني في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ انه "لاحظ أن الكثيرين يسألون عن سلامة قمرنا الصناعي"، مضيفا: "يبدو أن هناك أخبارا قد انتشرت تفيد بفشل التجربة الثالثة لإطلاق ​القمر​".

وأضاف: "في الحقيقة القمر "ناهيد1" الصناعي متكامل وهو الآن في المختبر ويمكن للصحفيين الذهاب لتفقده".