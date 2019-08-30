شبه جزيرة القرم تعرض خدماتها البحرية لسوريا

أعلن نائب رئيس مجلس وزراء ​القرم​ والممثل الدائم لرئيس ​روسيا​ الاتحادية، غيورغي مرادوف، أن "شبه جزيرة القرم مهتمة بأن تقوم ​سوريا​ ببناء وإصلاح سفنها في أحواضها المائية".

وخلال مقابلة خاصة مع وكالة "​سبوتنيك​"، لفت مرادوف الى ان "لدينا مصلحة في التعاون في مجالات مثل إصلاح ​السفن​ وبناء السفن لدى سوريا أسطولها الخاص وتحتاج إلى مثل هذه الخدمات"، مشيرا الى أن "سوريا تمر بفترة حساسة بعد حرب عنيفة ضد ​الإرهاب​ الدولي".

وشدد على ان "روسيا وشبه جزيرة القرم تقومان بإنتاج الكثير من المنتجات التي تحتاجها سوريا ومنها المعادن والهياكل المعدنية والمنتجات الهندسية وأدوات ​الطاقة​ ومعدات اللحام".