شبه جزيرة القرم تعرض خدماتها البحرية لسوريا

أعلن نائب رئيس مجلس وزراء القرم والممثل الدائم لرئيس روسيا الاتحادية، غيورغي مرادوف، أن "شبه جزيرة القرم مهتمة بأن تقوم سوريا ببناء وإصلاح سفنها في أحواضها المائية".
وخلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، لفت مرادوف الى ان "لدينا مصلحة في التعاون في مجالات مثل إصلاح السفن وبناء السفن لدى سوريا أسطولها الخاص وتحتاج إلى مثل هذه الخدمات"، مشيرا الى أن "سوريا تمر بفترة حساسة بعد حرب عنيفة ضد الإرهاب الدولي".
وشدد على ان "روسيا وشبه جزيرة القرم تقومان بإنتاج الكثير من المنتجات التي تحتاجها سوريا ومنها المعادن والهياكل المعدنية والمنتجات الهندسية وأدوات الطاقة ومعدات اللحام".
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