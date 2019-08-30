الذهب يرتفع قليلا ويستهدف أفضل شهر في 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

محا الذهب خسائر المعاملات المبكرة ليسجل ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة ويتجه صوب أكبر مكاسبه الشهرية في أكثر من ثلاث سنوات مع تعزز الرهان على الملاذات الآمنة في ظل بواعث القلق من تباطؤ النمو العالمي وآمال خفض البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة رويترز، فبحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1530.60 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها صوب تحقيق مكاسب تتجاوز 8% للشهر، ستكون الأكبر منذ يونيو 2016.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1540.80 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث سوق السلع الأولية في اس.ام.سي كومتريد، ”هذا مجرد انتعاش فني. الناس تنظر للذهب كملاذ آمن حقا... ويستغلون كل تراجع كفرصة شراء“.