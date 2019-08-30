حظر مكامير الفحم.. 8 إجراءات لمواجهة تلوث الهواء بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت محافظة الجيزة، إنها اتخذت عدداً من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء خلال العام الحالي، وذلك تماشيا مع خطة وزارة البيئة.

وقال بيان اليوم الجمعة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف رؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز وللمدن بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب (الطفلي والحراري والرملي) والمسابك بانواعها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

كما وجه راشد بمتابعة غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة السابعة صباحاً مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو الحث الكهربائي بالعمل دون قيود على مدار 24 ساعة، وذلك خلال الفترة من 1/9 إلى 30/11/2019.

كما شمل قرار المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وجميع الفواخير خلال الفترة من 1 سبتمبر، حتى 30 نوفمبر المقبل.

وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع أي تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت.

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كما وجه راشد بتشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم لتلقي شكاوي وبلاغات واستفسارات المواطنين بوجود اي مصادر لتلوث الهواء إضافة إلى المرور الليلي للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف والسيطرة علي مصادر تلوث الهواء.

وكلف المحافظ جهاز شئون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسيه الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة اى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة.

شمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة وعمل اكمه ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف منها .

ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع اى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادى لتدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج ( الأسمدة العضوية والأعلاف الغير تقليدية ) على مستوى قرى المحافظة .

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