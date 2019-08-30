القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة العام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

بعث الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد1441 هـ.

وجاء في البرقية:

السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الهجرى الجديد داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير ونماء وتنمية وبناء على الوطن المفدى فى ظل قيادتكم لمسيرة الوطن نحو غدً مشرق آمن مستقر بمشيئة الله .

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذة المناسبة العطرة للهجرة النبوية المشرفة يؤكدون إقتداءهم بصاحبها نبى الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه في الصدق والإخلاص والتفانى فيما يحملونه من مهام ومسئوليات وطنية حماية لمصر وشعبها وصوناً لتاريخها وأمجادها وإعلاءً لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطناً يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم .

حفظكم الله وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة

وكل عام وسيادتكم بخير.،

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذة المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكي، ببرقيات تهنئة لكل من الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد.

كما بعث الفريق محمد فريد برقيات تهنئة للإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بنفس المناسبة.