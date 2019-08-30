وزير الدفاع التركي: تحييد 676 إرهابيا شمالي العراق منذ بداية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار تحييد 676 "إرهابيا" شمال العراق، منذ بداية العام الجاري، 102 منهم في إطار "عملية المخلب"، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم الجمعة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أكار خلال حفل بالعاصمة أنقرة أمس الخميس، بمناسبة منح ترقيات لضباط أتراك، بحضور قادة الجيش.

وقال أكار: "تم تحييد 676 إرهابيا منذ بداية العام الجاري شمالي العراق، 64 منهم في عملية المخلب-1 و16 في عملية المخلب-2 أما في عملية المخلب-3 تم تحييد 22 إرهابيا إلى الآن".

كانت عملية المخلب 1 قد بدأت في 27 مايو الماضي، اعقبتها عمليتا المخلب 2و3.

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وأضاف: "نؤكد حقنا في الدفاع عن النفس حال وقوع أي اعتداء على جنودنا ونقاط مراقبتنا في إدلب"، شمالي سوريا.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا الحزب على أنه منظمة إرهابية.