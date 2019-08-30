مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بموكب زفاف بنفق السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بين عدد من السيارات أثناء سيرهم بحفل زفاف بنفق السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا بوقوع تصادم بنفق السلام أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء وقوع تصادم مقطورة وعدد من السيارات الملاكي أثناء سيرهم بحفل زفاف بنفق السلام، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص.

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى محل الحادث لإجراء المعاينة المبدئية للحادث، ومعرفة أسباب وقوعه، فيما قررت النيابة نقل الجثث إلى المشرحة.