السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة في حركة القطارات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة -في بيان اليوم- إن هذه التأخيرات نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وبشأن التأخيرات المتوقعة على بعض الخطوط:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٣٠ دقيقة

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- أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، وأهابت بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.