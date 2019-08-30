يُعالج "المغص".. الصحة تطالب بسحب دواء للأطفال من الصيدليات (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان من تداول عقار (Simethicone 120 ml emulsion)، لعلاج الانتفاخ والمغص عند الأطفال.

وطالبت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، في منشور حمل رقم 36 لسنة 2019، بضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية من هذا المستحضر مع تسليم مندربي الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة مع موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها.

وطالبت بتجميد الأرصدة من كافة التشغيلات وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات ومخازن الشركات، وإبلاغ إدارات الصيدلية بالمرتجعات الخاصة بالعقار.

وأرجعت الوزارة طلبها بسحب ومنع تداول العقار بجميع تشغيلاته؛ بناءً على طلب الشركة المصنعة ذلك.