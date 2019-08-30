سقوط 6 متهمين بالاستيلاء على 900 ألف جنيه وسيارة نقل في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا -محمد المواجدي:

ضبطت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبوقرقاص، محافظة المنيا، 6 متهمين استولوا على 900 ألف جنيه، وسيارة ربع نقل، بالقرب من قرية بلنصورة، المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة أبوقرقاص، بقيام مجهولين بسرقة مبلغ مالي قدره 900 ألف جنيه، وسيارة ربع نقل بيج اللون.

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بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد عصمت رئيس مباحث المركز، والنقباء محمود مصطفى معاون أول المباحث، محمد زيدان علاء سلطان، محمد إسماعيل، ومحمد صلاح، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ضاحي. ع" 34 عاماً، "عامر. هـ" 34 عاماً، "مصطفى. س" 25 عاماً، "سليمان. ص" 55 عاماً، "محمود. ر" 30 عاماً، "أحمد. ع" 30 عاماً.

جرى ضبط المتهمين وبحوزة الأول والتاني 800 ألف جنيه، وطبنجة، و6 طلقات، وسيارة ملاكي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حال قيام المجني عليه بتوصيل المبلغ إلي أحد الأشخاص بمركز أبوقرقاص.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.