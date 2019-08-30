يقضي في السجن 36 عامًا بسبب 50 دولارًا

بعد سنوات طويلة في السجن قاربت الأربعة عقود خلف القضبان، صدر أخيرًا حكم بالإفراج عن شاب أمريكي، كان قد صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة.

البداية تعود إلى أكثر من 36 عامًا، عندما أصدرت محكمة أمريكية حكمها على شاب في العشرينات من عمره، مع عدم قبول العفو عنه، وظل قابعًا في السجن أكثر من 3 عقود.

وبالتأكيد فإن الحكم بسجن الشاب ألفن كينارد، عام 1983، لا يتناسب إطلاقا

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مع السبب أو الجريمة التي ارتكبها، لكنها جاءت وفق ما يسمى "قانون الثلاث ضربات"، وهو جزء من استراتيجية وزارة العدل الأميركية لمواجهة العنف.

ووفقا للروايات، فقد سرق الشاب ألفين كينارد، عندما كان في الثانية والعشرين من عمره، مبلغا يصل إلى 50.75 دولار من أحد المخابز، واتهم في أعقابها بارتكاب جريمة "السطو من الدرجة الأولى"، وفقا

لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية والآن، في أغسطس 2019 وبعد 36 عاما، تقرر الإفراج عن كينار، الذي بات يبلغ من العمر 58 عاما، بعد أن قرر قاضي الدائرة ديفيد كاربنتر الإفراج عنه من سجن دونالدسون الإصلاحي في بيسيمر في ولاية ألاباما، بعد أن أنهى مدة محكوميته الأساسية.

جاءت العقوبة القاسية، وغير المتناسبة، بحق كينارد بموجب قانون الجنايات القديم المعتاد في ألاباما، والمعروف باسم "قانون الضربات الثلاث"، حيث سبق أن حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب 3 جنايات سطو من الدرجة الثانية في العام 1979.