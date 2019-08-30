إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس السيسي في طوكيو

استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقصر الإمبراطوريبالعاصمة طوكيو" وذلك على هامش زيارة الرئيس لليابان للمشاركة في القمة السابعة للتيكاد التي اختتمت أعمالها، اليوم الجمعة.
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