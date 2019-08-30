استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو" وذلك على هامش زيارة الرئيس لليابان للمشاركة في القمة السابعة للتيكاد التي اختتمت أعمالها، اليوم الجمعة. بالعاصمة طوكيو" وذلك على هامش زيارة الرئيس لليابان للمشاركة في القمة السابعة للتيكاد التي اختتمت أعمالها، اليوم الجمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس السيسي في طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.