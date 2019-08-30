خادم الحرمين ومحمد بن سلمان يهنئان أردوغان

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى النصر في بلاده.
أعرب العاهل السعودي في برقيةبالمناسبة عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق اضطراد التقدم والازدهار".
كما بعث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معبرًا فيها عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدم والازدهار.
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