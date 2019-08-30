ترحيب إسرائيلي بفرض عقوبات أمريكية على بنك لبناني

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار فرض عقوبات على بنك لبناني، تتهمه واشنطن بتمويل أنشطة "حزب الله" اللبناني.

وقال نتنياهو في نص "التهنئة": "أهنئ الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية على قرارهما فرض عقوبات على بنك لبناني يشكل ذراعا تمويليا

إيرانيا لتنظيم حزب الله الإرهابي".

وأضاف: "هذه خطوة مهمة تهدف إلى ممارسة الضغط على إيران والجهات الموالية لها التي تعمل ضد دولة إسرائيل".

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ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي "دولا أخرى إلى التحرك ضد العدوان الإيراني في الشرق

الأوسط"، وفق تعبيره.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس عقوبات على "جمّال ترست بنك"، وهو أحد أكبر البنوك اللبنانية، بحجة تقديمه الدعم المالي لـ"حزب الله" المشمول بقائمة واشنطن السوداء.

وكان نتنياهو، هدد أمس باللغة العربية الذين وصفهم "أعداء إسرائيل"، وأعرب عن تصميم بلاده على إفشال المشروع الإيراني لإمداد "حزب الله" اللبناني بصواريخ عالية الدقة، قائلا لمسؤولي الحزب: "دير بالك!".