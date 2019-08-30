إثيوبيا تجري استفتاءً على الحكم الذاتي لأقلية سيداما

ذكرت وكالة فانا للأنباء أن إثيوبيا منحت أقلية سيداما الحق في إجراء استفتاء في نوفمبر على تقرير المصير، بغية إقامة عاشر منطقة للحكم الذاتي في البلاد.
تتمتع الولايات الإقليمية التسع الحالية في إثيوبيا بقدر من الحكم الذاتي، يمكنها من اختيار لغتها الرسمية، ويمنحها سلطات محدودة على الضرائب والتعليم والصحة وإدارة الأراضي.
شجعت الإصلاحات السياسية، التي أدخلها رئيس
وفي الشهر ذاته، قتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في اشتباكاتبين قوات الأمن ونشطاء يطالبون بالحكم الذاتي، بينما قبل زعماء آخرون من سيداما عرضًا حكوميًا بإجراء استفتاء خلال خمسة أشهر.
نقلت وكالة فانا التابعة للدولة على موقعها الإلكتروني عن هيئة الانتخابات الإثيوبية قولها إن الاستفتاء الذي سيجرى في 13 نوفمبر سيلبي مطلب أقلية سيداما في ولاية ذات حكم ذاتي.
يسعى كذلك ما لا يقل عن ثماني جماعات عرقية في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي ويسكنها 105 ملايين شخص للحصول على حكم ذاتي.
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