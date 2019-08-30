الناقلة الإيرانية “تراوغ العالم” في مياه المتوسط

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غيرّت ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا1، الجمعة، وجهتها مجددا، حيث بدا أنها تتجه إلى ميناء الإسكندرونة القريب من سوريا.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن طاقم الناقلة لمعروفة سابقًا باسم “غرايس1″، غيّر وجهته المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص به إلى الإسكندرونة بتركيا، الجمعة.

ومع ذلك، يمكن للبحارة إدخال أي وجهة في نظام التعريف التلقائي، لذلك قد لا تكون تركيا هي وجهتها الحقيقية.

وكانت السفينة قالت في وقت سابق إنها ستتجه إلى مرسين بتركيا قبل أن تغير تلك الوجهة لاحقًا.

وكانت “أدريان داريا1” محتجزة لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط إلى سوريا.

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وأصدرت الولايات المتحدة مذكرة قضائية لمصادرة السفينة وحذرت الدول من قبولها.

والاثنين الماضي، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن متحدث باسم الحكومة قوله، إن طهران باعت النفط الذي تحمله الناقلة، وإن مالكها سيقرر وجهتها التالية، ولم يحدد المتحدث هوية المشتري.

المصدر وكالات