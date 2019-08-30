اليابان: سنفعل كل ما هو ممكن لتهدئة التوتر بالشرق الأوسط

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قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الجمعة، إنه يعتزم فعل كل ما هو ممكن لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط، ويريد إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في سبتمبر.

وذكر آبي، في مؤتمر صحافي في نهاية قمة دولية عن التنمية في إفريقيا استمرت ثلاثة أيام: “السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يرتبطان مباشرة بالمصالح القومية لليابان.

وأضاف: “أود العمل حثيثاً والاضطلاع بأفضل دور ممكن لتخفيف أجواء التوتر في الشرق الأوسط”.

وكان وزير الخارجية الياباني تارو كونو قال إنه دعا إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وذلك خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال كونو للصحافيين بعد الاجتماع إنه اتفق مع ظريف على إبقاء التواصل الوثيق بين اليابان وإيران، اللتين كانت لهما علاقات ودية تاريخيا، لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف كونو “استنادا إلى موقف اليابان الداعم دائما للاتفاق النووي، طلبت من الجانب الإيراني الالتزام بالاتفاق والعودة فوراً إلى الالتزامات بموجبه وتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها خرقه”.

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وسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بلاده العام الماضي من الاتفاق النووي الإيراني وأعاد فرض عقوبات على طهران. ورداً على ذلك، قلصت إيران تدريجياً التزاماتها بموجب الاتفاق الذي وافقت طهران بموجبه على كبح برنامجها النووي في مقابل رفع الكثير من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وتسببت الأزمة حول الاتفاق النووي في تصاعد حاد للتوتر بين العدوين القديمين.

المصدر: طوكيو – رويترز