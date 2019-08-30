فنلندا.. بحث تدشين قوة أوروبية لحماية الملاحة في الخليج

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يناقش وزراء الخارجية الأوروبيون في العاصمة الفنلندية هلسنكي، الجمعة، كيفية حماية حرية الملاحة في الخليج.

وقد أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان أنه سيطلب مزيداً من الدعم الدولي لحماية السفن في مضيق هرمز، كما سيجري محادثات بشأن إيران.

كما صرحت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي لوكالة “فرانس برس” أنها ستدعم “وجوداً رادعاً” بقيادة الاتحاد الأوروبي في الخليج.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أكد، الخميس، أن بلاده تعمل على ضمان حرية الملاحة في الخليج. وقال لو دريان أمام مؤتمر سفراء فرنسا في العالم، بحسب ما أفاد مراسل العربية: “نتحاور مع كل أطراف المنطقة بشأن إيران”.

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يذكر أن أمن الملاحة في الخليج ما زال يشغل العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لا سيما بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط خلال الأشهر الأخيرة. وفي مؤتمر صحافي عقد الأربعاء في البنتاغون، شدد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر على أهمية عملية sentinel لحماية الملاحة في الخليج وبحر العرب وباب المندب، مؤكداً أنها تسير بشكل جيد.

ولفت إلى أن “هدف العملية مزدوج، وهو أولاً ضمان الملاحة للسفن التجارية وهذا أمر ضروري للاقتصاد العالمي- بحسب قوله – وثانيا ردع أي استفزاز أو نزاع في المنطقة”.

المصدر: – قناة العربية