كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: إسرائيل تعلن حالة الاستنفار.. وتلغي إجازات جنودها على الحدود اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الخميس، عن إلغاء الإجازات للجنود على الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان.

وقال الجيش في بيان، إن "القوات في العديد من الألوية القتالية المتمركزة على الحدود الشمالية سوف تظل في مواقعها حتى إشعار آخر"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

ومن جهة أخرى، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مجدداً إيران وميليشيا حزب الله، قائلاً لهما "انتبها"، ويأتي ذلك بعدما كشفت إسرائيل عن أسماء 3 ضباط إيرانيين وعنصر من ميليشيا حزب الله، قالت إنهم يعملون في لبنان على إنتاج صواريخ عالية الدقة.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، بعد إعلان الحزب عن سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين كانت إحداهما تحمل متفجرات في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله يوم الأحد الماضي.

هذا وقد كشف صحفي لبناني، الألاعيب غير العسكرية المضحكة التي اتخذها الجيش الإسرائيلي على الحدود عقب تهديد حزب الله، بالرد على الدرونات الانتحارية التي هاجمت الضاحية الجنوبية الأحد الماضي. ونشر الصحفي المعروف علي شعيب في حسابه على تويتر، صورا عديدة لآليات إسرائيلية تتمركز عند الحدود البرية مع لبنان، وقد تم وضع دمى من البلاستيك خلف مقاودها ورشاشاتها بدلا من الجنود، بهدف إيهام مقاتلي حزب الله الذين يترصدون لتوجيه ضربة انتقامية، بسهولة ضرب هذه الأهداف والخروج بمعادلة ضربة مقابل ضربة دون تحمل أي خسائر بشرية. ووصف الصحفي الأمر بالفضيحة المدوية للجيش الإسرائيلي، الذي أصيب بحالة من الرعب بعد أن هدد أمين عام حزب الله حسن نصر الله على الهواء مباشرة بتوجيه ضربة انتقامية ردا على مهاجمة اثنتين من طائرات إسرائيل المسيرة مواقع للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة الأحد الماضي. Advertisements