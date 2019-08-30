طنجة…أزيد من 10 مصابين في حادثة سير خطيرة بين حافلتين وسيارة

أسفرت حادثة سير خطيرة وقعت ليلة الخميس/ الجمعة، بطنجة، على مستوى منطقة أحرارين، بين حافلة للنقل العمومي وسيارة خفيفة وحافلة لنقل العمال، عن إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وكشف شهود عيان ل”اليوم24″ أن سبب الحادثة يعود إلى السرعة التي كانت تسير بها حافلة نقل العمال والسيارة التي فقد سائقها التحكم في مقودها، ما أدى إلى اصطدامهما بحافلة للنقل العمومي، وتسبب في إصابة عدد من الركاب بجروح وكسور خطيرة في مناطق مختلفة من أجسادهم.

سيارات الإسعاف حلت بعين المكان ونقلت المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، فيما باشرت عناصر الشرطة إجراءاتها القانونية اللازمة.